Emma Marrone dopo Roma e Sanremo è approdata anche a Milano con il resto del cast de ‘Gli Anni Più Belli’, il suo primo film come attrice. La bionda salentina per la conferenza stampa e il photocall di rito ha scelto un look che non è passato inosservato. Davanti ai fotografi ha posato con un completo giacca e gonna rosa. Sotto una camicetta verde. Poi stivali neri. Per lei, sorridentissima, una pioggia di flash nel capoluogo meneghino.

Recentemente parlando della pellicola, che la vede debuttare davanti alla macchina da presa sul grande schermo e che sarà nelle sale di tutta Italia da giovedì 13 febbraio, ha spiegato: “Non lo so ancora bene come è stato, non ho termini di paragone, non avevo mai nemmeno recitato nelle recite scolastiche. Ho accettato la sfida che mi ha lanciato quel pazzo di Gabriele ed è stato meraviglioso”.

Parlando di Muccino ha poi aggiunto: “Gabriele sul set è un regista comprensivo, gentile, educato, che tratta con modi garbati con tutti quelli che lavorano sul set: da noi attori a tutti i tecnici. È una cosa banale? Si vede che mi colpiscono le cose banali, perché in tanti anni di carriera ho visto gente urlare e essere sgarbata per molto meno”.

“Mi sentivo piccola in mezzo a questi titani del cinema italiano come Piefrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Mi hanno sostenuta, incoraggiata e supportata, e non mi hanno mai fatto sentire inadeguata nemmeno una volta”, ha infine concluso.

Scritto da: il 11/2/2020.