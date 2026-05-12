“Chi ha vissuto quello che ho vissuto io sa cosa significa perdere il controllo del proprio corpo”

“La cosa che mi disgusta di più è che gli attacchi arrivano spesso proprio dalle donne”

Emma Marrone a 42 anni è tornata in forma. Qualcuno l’ha accusata di essere ricorsa all’Ozempic, il farmaco per diabetici che molti usano per dimagrire in fretta. Lei ha risposto per le rime sui social. Sulle pagine diVanity Fair, che le regala la cover, si mette a nudo, parla di sé, della sua corazza che l’ha sempre difesa dalle cattiverie e anche del suo corpo giudicato continuamente. “A volte decide di essere gonfio e pieno di ritenzione idrica”, racconta. Il cancro da giovanissima, due recidive e le ovaie tolte hanno portato conseguenze che le è difficile controllare.

''A volte decide di essere gonfio e pieno di ritenzione idrica'': Emma Marrone parla del suo corpo giudicato continuamente

“Ho avuto un momento di: ‘Oddio, caz*o, ho 40 anni’. Lo ammetto. Ma oggi allo specchio vedo una persona serena, risolta, con i suoi alti e bassi”, confida la salentina. E’ riuscita a prendersi cura della sua salute mentale: “Ho sempre avuto un rapporto molto realistico con me stessa, molto autocritico. Da poco ho iniziato un percorso con una terapista che mi aiuta a vedere le cose da un punto di vista diverso. E devo dire che non è male”. A rimetterla sempre in piedi è stata la famiglia: “Sembra una banalità, ma avere un porto sicuro dove sai di poter tornare cambia tutto. Anche solo con una telefonata. Poi io sono una che lotta, lotto sempre. Fa parte del mio Dna. Mia madre è una donna molto concreta, molto di polso. Ho sempre cercato di assomigliarle almeno un po’”.

Il padre scomparso da quasi 4 ani le manca costantemente. “Mi aggrappo ai ricordi”, sottolinea Emma. Ama la solitudine, confessa di concedersi dei flirt, ma nulla di più e non desidera essere giudicata. A proposito dei commenti sul corpo sottolinea: “Non solo il mio: quello di tutte le donne continua a essere un argomento. E la cosa che mi disgusta di più è che gli attacchi arrivano spesso proprio dalle donne. Io mi sono sempre mostrata, sia quando ero in forma sia quando non lo ero”.

“Chi ha vissuto quello che ho vissuto io sa cosa significa perdere il controllo del proprio corpo”, sottolinea la cantante 42enne, recentemente accusata di essere tornata in forma grazie all'Ozempic

“Chi ha vissuto quello che ho vissuto io sa cosa significa perdere il controllo del proprio corpo - prosegue la Marrone - Nel mio caso non è stato ‘tolto il tumore e basta’: mi è stato tolto un organo fondamentale, e da lì sono iniziati altri problemi. Molte persone non sanno nemmeno a cosa servano davvero le ovaie, che non servono solo per avere figli, ma regolano praticamente tutto. Posso fare tutte le diete del mondo, tutto lo sport possibile, ma il mio corpo a volte decide di essere gonfio, pieno di ritenzione idrica, e io non posso farci niente. Ci saranno sempre persone che lo commenteranno: ‘E’ dimagrita troppo, è ingrassata’, ma mi basta ricevere il messaggio di una donna che mi scrive: ‘Grazie a te vedo che ce la posso fare’”.

Per l’ex Amici rispettare il corpo significa una cosa sola: “Accettarlo. Cerco di nutrirlo bene, di fare sport, di avere una vita sana, ma nel mio caso non basta. Forse ne meriterei un altro, o forse no. Ma questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e a me basta. Quando guardo le persone, non guardo il fisico: guardo gli occhi, ascolto quello che dicono. Il corpo delle donne, lo ripeto, non dovrebbe mai essere giudicato”.

Torna ai concerti ed è felice. Emma parla di Sanremo 2027, condotto dall’ex Stefano De Martino. Gli ha già dato consigli: “Siamo amici, quindi gliel’ho già dato. Ci siamo sentiti e gli ho detto: ‘Mi raccomando, preparati’. E lui infatti mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani. Si sta preparando seriamente. Sono molto contenta per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ti cambia anche la vita. E so quanto lui ci tenga. Poi le critiche arriveranno comunque, come arrivano a tutti. Criticano i pilastri della televisione italiana, figurarsi Stefano. La cosa importante è che salga su quel palco con il cuore. Quando fai le cose con sincerità e con il cuore pulito, allora non devi avere paura”.