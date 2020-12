Emma Marrone distrutta, morto un 'pezzo’ della famiglia

Emma Marrone è devastata da un lutto importante: se n’è andato un ‘pezzo’ della sua famiglia. La cantante ha annunciato via social che Gaetano, il bulldog a cui era legatissima e che viveva in Puglia insieme ai suoi genitori, è volato in cielo. Non potrà più riabbracciarlo, pensava di rivederlo tra pochi giorni, quando sarà di nuovo nella sua terra per festeggiare il Natale. Ma non sarà così.

Pubblicando su Instagram alcuni scatti in cui appare proprio insieme al cucciolone, ha scritto: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare”.

“Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto”, ha poi aggiunto.

Tantissimi i commenti degli amici e dei follower. Le condoglianze sono arrivate anche da un famosissimo ex compagno, Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore ha lasciato l’immagine di un cuore spezzato sotto al post. Poi le parole di supporto delle colleghe Elisa ed Alessandro Amoroso.

