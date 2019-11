Emma Marrone è profondamente cambiata dopo aver affrontato una nuova operazione chirurgica qualche settimana fa. La cantante in un’intervista rilasciata a ‘Le Iene’ ha spiegato di essere diventata ipocondriaca e che oggi vive con la costante paura che il male possa bussare nuovamente alla sua porta. “Ho sempre paura di poter stare di nuovo male, è una paura che non mi lascerà mai. Sono diventata un po’ ipocondriaca, ma cerco di vivere al meglio la mia vita”, ha fatto sapere.

Emma, che già dieci anni fa aveva affrontato una dura battaglia contro un tumore all’utero, ha poi rivelato come ha scoperto della recente ricaduta e a chi l’ha detto per primo. “L’ho scoperto da una visita di controllo, da lì è partita tutta una serie di cose che mi hanno un po’ destabilizzata, mi hanno afflitto tantissimo però mi sono rimessa in piedi il prima possibile. Mi sono incazzata e ho pianto. Con me c’era Francy (Francesca Savini, la sua manager e migliore amica, ndr), l’ho detto a lei, poi ho chiamato i miei genitori. Loro sono rimasti scioccati. Ora la mia vita è cambiata totalmente, sono diventata ancora più folle di prima, vivo al 100 per 100 ogni giornata, mordo proprio la vita”, ha spiegato.

Durante l’intervista l’artista 35enne ha anche parlato della sua vita sentimentale e del rapporto con il suo corpo. Quando si guarda allo specchio non si piace proprio sempre: “Dipende dai giorni, però dai alla fine sono carina”. “Da adolescente non andavo d’accordo col mio corpo perché avevo delle bocce enormi (parla del suo seno, ndr) e non mi sono mai piaciute. La gente non mi guardava negli occhi ma lì…”, ha aggiunto.

Sulla verginità ha detto: “L’ho persa a 21 anni”. Oggi però è single. Anzi, lo è da due anni. “Il mio problema è che sono troppo intelligente e questo un po’ spaventa. Sono difficile da controllare”, ha continuato. Sono però in molti a farle la corte: “Ricevo le avances sia da uomini e donne, diciamo metà e metà”. Con una persona del suo stesso sesso però non è mai stata: “Non sono attratta dalle donne fisicamente, le amo in un senso mentale, di protezione. Non ho mai avuto esperienze a letto con le donne”. Invece il tradimento, quello sì, l’ha sperimentato sulla sua pelle. “Non ho mai tradito, ma sono stata tradita. L’ho beccato e l’ho perdonato anche. Non sono una persona gelosa e possessiva e questo forse è un problema”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 6/11/2019.