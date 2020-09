Emma Marrone non è voluta mancare per nessun motivo al mondo al compleanno di Loredana Bertè. La leggenda della musica italiana, nata il 20 settembre del 1950, ha spento ben 70 candeline e ha organizzato un piccolo ritrovo di amici speciali. La giovane collega è stata tra le prime ad arrivare e ha cantato “Tanti Auguri” a squarciagola. Mostrano una serie di video sul social ha anche definito Loredana la sua “mamma rock”. “Auguri alla mia mamma rock. Sei la migliore. Alla faccia di chi ci vuole male”, ha detto in una clip condivisa nelle Instagram Stories la 36enne.

Loredana ha voluto che sulla torta di compleanno ci fosse anche il nome di Mimì, ovvero sua sorella Mia Martini, scomparsa prematuramente nel 1995 (le due erano legatissime e l’addio a Mia non è stato mai completamente metabolizzato da Loredana). Mimì era infatti nata lo stesso giorno, il 20 settembre, ma di tre anni prima.

Sempre via social la rockstar dai capelli blu ha detto ai suoi fan di aspettarsi grandi cose per i prossimi 12 mesi. “Aspettatevi tante sorprese intorno a questo numero, 70”, ha fatto sapere in un’altra clip.

Scritto da: la Redazione il 21/9/2020.