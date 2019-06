Ecco la prima foto di Emma Marrone al debutto da attrice. Il regista Gabriele Muccino ha condiviso sul social un’immagine che ritrae la cantante salentina in abiti di scena accanto al collega Claudio Santamaria. I due mangiano il “cestino” nella pausa tra un ciak e l’altro. La 35enne sorride vestita con abiti d’epoca.

A volere l’ex vincitrice di ‘Amici’ nel cast della pellicola, che vede tra i protagonisti anche Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Nicoletta Romanoff, è stato proprio il regista romano 52enne. Muccino qualche settimana fa aveva infatti raccontato: “Emma Marrone l’ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragione a volerla così fortemente come attrice”.

La stessa Emma, dopo aver annunciato la notizia del suo debutto sul grande schermo ai fan, si era detta molto spaventata per la sfida tutt’altro che semplice. “Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è... Ma ci voglio provare... voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me...”, aveva spiegato in un video pubblicato sul social.