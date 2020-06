Emma Marrone giudice di X Factor 2020 con Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton

Emma Marrone torna in tv, protagonista nel ruolo di giudice: la cantante salentina 36enne debutta a X Factor 2020. E’ accolta tra gli applausi nello studio di EPCC da Alessandro Cattelan, che per il decimo anno consecutivo sarà al timone del talent show di Sky Uno, del quale per il secondo anno conserva pure la carica di direttore artistico. Dietro il bancone, alla ricerca delle nuove stelle della musica, insieme alla bionda ci saranno Mika e Manuel Agnelli, graditi ritorni, e Hell Raton, produttore musicale, all’anagrafe Manuel Zappadu, per tutti "Manuelito", co-fondatore della Machete Crew assieme a Salmo e Slait e CEO e direttore creativo della Machete Empire Records.

"Lei nella musica ha fatto di tutto: la concorrente, il giudice, ha fatto e vinto Sanremo, l'ha pure condotto. Le mancavano due cose: montare i palchi e fare il giudice di X Factor. Ha scelto la seconda”, dice Cattelan nell’annunciare Emma, new entry assoluta del programma.

VIDEO

“Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero! Stiamo vivendo un periodo 'strano' e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti”, sottolinea l’artista sorridente ed euforica per la nuova avventura.

Il conduttore presenta i suoi pezzi da novanta per lo show. Poi a Emma chiede come abbia reagito Maria De Filippi alla grande notizia. La cantante confessa: “E’ stata la prima persona a cui l’ho detto, prima ancora di dirlo a mia madre. Lei era molto contenta, è orgogliosissima perché comunque mi ha scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”.

La Marrone torna in televisione ed è felicissima, anche nelle sue IG Stories ringrazia tutti per i messaggi che le sono arrivati. Il nuovo percorso è appena iniziato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2020.