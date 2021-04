Perde il lavandino, Emma Marrone si improvvisa idraulico: guarda

Emma Marrone ha le mani d’oro. Non è solo la sua voce a incantare, ma pure la sua voglia di fare e, anche davanti alle emergenze, non arrendersi mai. Così la bionda 36enne si improvvisa pure idraulico all’occorrenza. A casa c’è un tubo che perde? Nessun problema, in piena pandemia meglio non chiamare nessuno: ci pensa lei…

Emma con la testa infilata sotto il lavandino della cucina, nel suo appartamento a Roma, controlla le guarnizioni e prova a capire da dove esca l’acqua.

E’ l’inseparabile amica e manager Francesca Savini, che ha con l’artista un rapporto intenso e simbiotico, come se fosse sua sorella, a mostrarla a tutti così in un breve filmato nelle sue IG Stories.

“Che cosa fai là sotto amo’?”, le chiede Francesca. “Sto stringendo il tubo… zitta, porca put*ana!”, replica Emma, con la voce provata dallo sforzo e dalla posizione non confortevole. La Savini ride di gusto, assai divertita dalla situazione abbastanza insolita e sorprendente. Poi esclama: “Ora anche idraulico!”. La Marrone è una donna dai mille talenti e dalle mille risorse: tutti la amano per la sua estrema semplicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2021.