Emma Marrone pazza per i muscoli di Jared Leto. La cantante salentina non è riuscita a trattenersi sotto l’ultimo post dell’attore americano.

Il 50enne ha pubblicato alcuni scatti del dietro le quinte del suo ultimo film Morbius. Nella foto Jared si è appena allenato e ricaricato con uno shake proteico. Torso nudo, capelli sciolti, tuta e cappello per la star americana che non dimostra affatto la sua età. Lo stile, ma soprattutto i muscoli di Jared fanno impazzire davvero tutti, anche Emma che commenta: ‘’Mamma mia’’ con tanto di cuoricino rosso. La 37enne non può nascondere la sua passione per l’attore che sembra rientrare perfettamente nei canoni più apprezzati dalla Marrone. Musicisti, attori pieni di stile: Emma aveva confessato di avere un debole anche per Harry Styles. Adesso però è il post di Jared ad averle rubato il cuore.

Qualche giorno fa anche Aurora Ramazzotti aveva incontrato la star a Madrid durante la prima di 'Morbius' e aveva espresso tutta la sua passione per Leto. Al fascino del 50enne non si resiste...

Scritto da: La Redazione il 14/4/2022.