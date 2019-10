Emma Marrone ha colpito tutti svelando la sua malattia sul social con un post. Ha annunciato che avrebbe dovuto fermarsi per problemi di salute e colleghi e fan sono rimasti con il fiato sospeso. Inevitabile non pensare subito, immediatamente, a una recidiva del tumore alle ovaie con cui la cantante 35enne ha dovuto combattere già dieci anni fa. I media lo hanno dato per scontato. Persino il Tg1 ha parlato apertamente di cancro. Ma qualcosa non torna.

Emma è tornata a parlare sempre via web. Dopo l’intervento a cui si è sottoposta ha fatto un altro post. Ha pubblicato la foto del braccialetto dell'ospedale dove è stata operata e poi curata sul letto 281A. "Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura... ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, ha commentato rassicurando i moltissimi che erano in ansia per lei e che si erano spesi con messaggi di auguri in tv e in Rete.

Le parole di Emma Marrone lasciano intendere che la sua battaglia sia già conclusa. Se davvero fosse così, forse non è finita sotto i ferri per una recidiva, ma per un altro problema. A frenare le voci incontrollate su Emma e la sua malattia ci pensa anche l’ufficio stampa della salentina che precisa: “Le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali”.

Secondo lo staff della cantante “tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”. Qualcosa non torna, anche quelli vicini a lei, tra le righe, sembrano voler dire che le cose non starebbero come è parso subito evidente a tutti, magari, sbagliando.

Scritto da: La redazione il 1/10/2019.