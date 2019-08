Emma Marrone si gode la sua estate 2019 con accanto il modello norvegese Nikolai Danielsen. Lui, 38 anni, è bello e muscoloso: un vero adone. I due prendono la tintarella in barca a Capri. E’ proprio Nikolai a postare uno scatto in cui sono insieme. L’artista lo ringrazia mandandogli l’emoticon in cui la faccina regala un bacio a forma di cuore. E’ lui il suo nuovo amore?

Serena, rilassata, in attesa del lancio del suo nuovo singolo, “Io sono bella”, e del debutto al cinema da attrice nel il film di Gabriele Muccino, “I migliori anni”, che la vede tra i protagonisti, Emma Marrone si prende una pausa e assapora la dolce compagnia del modello Nikolai Danielsen.

I due si sono conosciuti per caso, ma, come racconta anche Chi, sarebbe subito scattata una certa complicità. A Capri sono stati inseparabili. Poi l’ex di Amici è volata alle Baleari con il fratello Checco. A distanza di alcuni giorni i contatti tra loro non si ‘raffreddano’, però…

Nikolai potrebbe nuovamente far battere forte il cuore di Emma, single da molto tempo. Gelosa della sua privacy, la Marrone non apre bocca sulle questioni sentimentali che la riguardano, ma sorride sorniona. I progetti che ha in cantiere la riempiono di entusiasmo e questa nuova presenza maschile nella sua vita fa sognare. I fan sono già tutti felicissimi per lei, anche se poi il bell’uomo dovesse rivelarsi solo un caro amico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/8/2019.