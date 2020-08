Emma Marrone: altra estate, stesso gossip. La cantante di nuovo con il modello Nikolai...

Altra estate, stesso gossip per Emma Marrone. La cantante salentina, 36 anni, in attesa della nuova avventura come giudice di X Factor sembra molto vicina al modello ed ex pugile danese Nikolai Danielsen.

Lui è lo stesso fusto con cui aveva trascorso la scorsa estate. I due si erano fatti fotografare in barca, ma non avevamo mai confermato il loro flirt. Quest’anno hanno evitato le foto insieme, ma gli indizi che lasciano sparsi sui rispettivi social sembrano portare ad una soluzione scontata, ovvero che stiano trascorrendo questi primi giorni di agosto insieme, tra Roma e la costiera Amalfitana. Sempre circondati dagli amici della cantante, i due non sono soli, ma starebbero vivendo gli ultimi giorni di mare e relax sulla stessa barca. Dopo diverse relazioni Emma potrebbe aver trovato l'amore? Vediamo chi è Nikolai: modello ed ex pugile, Danielsen vinse il titolo di Mister Norvegia nel 2011. È cresciuto a Nøtterøy, una piccola isola che dista un’ora da Oslo. Si è dedicato al kickboxing fin da quando era solo un bambino e ha partecipato a diversi campionati importanti, classificandosi come il terzo migliore al mondo quando aveva 14 anni. Tra le altre cose, pare sia molto attivo nel campo della beneficenza.

La cantante non si sbilancia, anzi prova in tutti i modi a nascondere la sua vita privata...

Scritto da: La Redazione il 12/8/2020.