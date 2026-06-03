La cantante si esibisce al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102,05 a Roma e finisce sotto accusa

La 42enne salentina replica e zittisce chi la critica poi nelle Storie pubblica una foto in bikini

Emma Marrone ancora una volta vittima di body shaming sui social dopo la sua esibizione sul palco. La cantante si esibisce al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102,05 a Roma e finisce sotto accusa. I video della sua performance artistica finiscono sul web e c’è chi spietatamente critica. “Mettersi a dieta no?”, scrive una follower. La salentina 42enne replica e zittisce i maligni. Poi nelle Storie pubblica una sua foto in bikini.

''Mettersi a dieta no?'': Emma Marrone nuovamente vittima di body shaming sui social dopo l’esibizione sul palco

La cantante nel live canta “L’amore non mi basta”. Ha indosso un abitino blu stile impero a maniche corte. In tanti le fanno i complimenti, ma c’è chi non apprezza il suo fisico e sottolinea: “Mettersi a dieta no?”.

Il commento della follower e la risposta dell'artista

Emma ribatte pubblicamente: “Sì Anna, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell'ossessione che hai per il mio corpo”. La donna, per niente imbarazzata, controbatte: “Oddio, se non accetti nemmeno un'osservazione innocente, non stai messa bene!”. La Marrone non demorde e precisa: “Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social”.

La cantante si esibisce al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102,05 a Roma e finisce sotto accusa

Anche stavolta non rimane in silenzio. Ad aprile, mostrandosi sempre sui social in forma top, era stata accusata da qualcuno di essere ricorsa al farmaco per diabetici in voga tra i vip per perdere peso, l’Ozempic. “No cucciola, allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da st*onza. Sei arrivata prima, brava. Guarda, non mi segui però vieni a commentare”, aveva sottolineato l’ex volto di Amici. Poi aveva aggiunto: “La risposta sta tutta lì. St*onza è un modo di dire. Come Ozempic giusto?”.

Intervistata da Vanity Fair lo scorso maggio, Emma, parlando del suo corpo sempre giudicato, aveva detto: “Non solo il mio: quello di tutte le donne continua a essere un argomento. E la cosa che mi disgusta di più è che gli attacchi arrivano spesso proprio dalle donne. Io mi sono sempre mostrata, sia quando ero in forma sia quando non lo ero”.

La 42enne salentina replica e zittisce chi la critica poi nelle Storie pubblica una foto in bikini

Poi l’artista, a cui a causa del tumore è stato tolto l’utero, aveva spiegato: “Chi ha vissuto quello che ho vissuto io sa cosa significa perdere il controllo del proprio corpo. Nel mio caso non è stato ‘tolto il tumore e basta’: mi è stato tolto un organo fondamentale, e da lì sono iniziati altri problemi. Molte persone non sanno nemmeno a cosa servano davvero le ovaie, che non servono solo per avere figli, ma regolano praticamente tutto. Posso fare tutte le diete del mondo, tutto lo sport possibile, ma il mio corpo a volte decide di essere gonfio, pieno di ritenzione idrica, e io non posso farci niente. Ci saranno sempre persone che lo commenteranno: ‘E’ dimagrita troppo, è ingrassata’, ma mi basta ricevere il messaggio di una donna che mi scrive: ‘Grazie a te vedo che ce la posso fare’”.