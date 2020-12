Emma Marrone rivela quale collega sposerebbe: ecco chi è

Emma Marrone rivela quale collega sposerebbe. La cantante lo confessa sul social, nelle sue IG Stories, rispondendo alle domande dei tanti fan. La bionda 36enne salentina, ex volto di Amici, è pazza di un artista famosissimo, Harry Styles.

Emma andrebbe volentieri all’altare con l’ex degli One Direction che per anni è stato l’idolo indiscusso delle teenager di tutto il pianeta. E’ letteralmente pazza di lui.

La Marrone sogna in grande. Finora si è messa ‘in bianco’ solo per set, quando ha recitato nei panni di Anna nel film di Gabriele Muccino “I migliori anni”. Intervistata da Nuovo a proposito delle nozze e del suo futuro, Emma aveva detto: “Nella vita reale sono una donna davvero molto indipendente. Io non mi aggrapperei mai ad un uomo come invece fa, almeno all’inizio, la mia Anna. Sono anche un tipo romantico, però, a modo mio e il matrimonio non fa per me quindi vestirmi da sposa e brindare al banchetto di nozze non mi ha fatto sentire a mio agio”. Forse se arrivasse davvero la proposta da Harry Styles, che ha solo 26 anni, dieci meno di lei, potrebbe cambiare idea, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/12/2020.