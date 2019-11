Non poteva proprio mancare alla premiere del film di Vasco Rossi ‘Vasco NonStop Live’, che ripercorre l’ultima tour del mito della musica italiana. Emma Marrone è una fan della prima ora del rocker e recentemente ha anche realizzato il sogno di poter cantare un brano scritto per lei proprio dal Blasco, ‘Io sono bella’, che fa parte del nuovo album della bionda salentina, ‘Fortuna’. La 35enne sul red carpet dell’evento a Milano ha sfoggiato un vestito giallo a fantasia floreale e una giacca in ecopelle.

Emma è apparsa serena. Sta riprendendo in mano la sua vita dopo la grande paura provata a ottobre, quando ha dovuto operarsi ancora una volta per un problema di salute legato al tumore alle ovaie avuto 10 anni fa. Nonostante il peggio sia ormai alle spalle, l’ex allieva di ‘Amici’ ha confessato che la sua vita è segnata per sempre e che è diventata ipocondriaca.

“Ho sempre paura di poter stare di nuovo male, è una paura che non mi lascerà mai. Sono diventata un po’ ipocondriaca, ma cerco di vivere al meglio la mia vita”, ha recentemente raccontato in un’intervista rilasciata a ‘Le Iene’.

Scritto da: la Redazione il 26/11/2019.