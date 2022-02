Emma Marrone, red carpet da star a Sanremo 2022: il look lo firma Gucci

Emma Marrone sorride emozionata ed entusiasta, il suo primo red carpet a Sanremo 2022 è da vera star. Il look della cantante 37enne è firmato Gucci, l’outfit è monocromatico color panna: la bionda salentina indossa con grande disinvoltura un cappotto doppiopetto con dettagli oro, camicia ton-sur-ton e sotto pantaloni a zampa d’elefante. Trucco minimal che mette in evidenza lo sguardo magnetico dell’ex volto di Amici e le labbra, rosso fuoco.

Emma davanti all’Ariston cattura gli obiettivi dei fotografi. Non vede l’ora di cominciare la gara, a dirigerla ci sarà l’amica e collega Francesca Michelin, per la prima volta direttore d’orchestra. E’ proprio con lei che venerdì, nella serata dedicata alle cover, canterà “Baby One More Time” di Britney Spears. “Non sarà solo un omaggio a una diva del pop, ma la soddisfazione di un desiderio: farò il tifo per Britney anche dal palco di Sanremo. Ho seguito tutta la sua causa legale e quando ho saputo di quel padre padrone che per anni l’ha chiusa in una gabbia dorata per poi sfruttarla mi sono venuti i brividi”, spiega a La Stampa.

Emma cammina fiera, sicura di sé. Il bouquet di fiori che ha tra le mani improvvisamente lo lancia, come se fosse una novella sposa: è innamorata, sì, del pubblico che da anni la segue con grande calore e per cui si commuove, come confessa nelle sue IG Stories.

Sanremo per lei è importante, è fiera del suo brano, “Ogni volta è così”, una canzone in difesa delle donne, ed è pazza degli abiti che porta e porterà sul palco dell’Ariston. “Mi va di indossare gli abiti che Alessandro Michele mi sta cucendo addosso. E questa è una grande vittoria per me: agli inizi la moda non mi guardava neanche, nessuno voleva accostare il proprio brand alla mia immagine, e invece oggi mi ritrovo ad essere vestita custom made proprio da Gucci”, ha detto a Sette, intervistata da chi l’ha scoperta, Maria De Filippi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2022.