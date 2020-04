Emma Marrone è famosa per essere una non troppo attenta al suo look, dà importanza a cose più profonde. Così stavolta si è voluta mostrare ai suoi follower in una versione “very casual”. Eccola sulla terrazza della sua casa a Roma con un maglione rosa, un paio di shorts da ginnastica e le ciabatte. Al collo gli auricolari del telefono (il modello ‘vecchio’ con il filo).

Accanto all’immagine ha scritto: “La verità. Completamente dissociata. E per alcuni versi libera. Oggi sono messa così! Mare o montagna? Buona domenica amici cari. Vestitevi come ve pare che siete sempre belli”. Subito tantissimi i like e gli apprezzamenti anche da parte di altri volti noti. Rocio Munoz Morale, compagna di Raoul Bova, ha commentato: “Tu sei vera! Questa è la tua bellezza amor!”. Ambra Angiolini ha aggiunto: “Sei una copertina vivente”.

In realtà Emma alla forma fisica ci tiene, ma non tanto e non solo per ragioni estetiche. In passato è stata anche criticata da qualcuno. Lei ha fatto sapere: “Per tutti quelli che mi dicono che non ne ho bisogno (di fare fitness, ndr) e che sono perfetta, vorrei ricordar loro che non ci si allena solo per una questione estetica, ma anche per una questione salutare. Fa bene”. “Tra un po’ devo salire sul palco e deve essere tutto a posto. Volevo anche dirvi che la perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso”, ha aggiunto la 35enne.

Scritto da: la Redazione il 6/4/2020.