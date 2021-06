Emma Marrone terrorizzata dagli aerei, torna a volare dopo 2 anni: reazione da ridere

Emma Marrone è terrorizzata dagli aerei. Torna a volare per alcuni spostamenti di lavoro dopo ben 2 anni, la sua reazione è tutta da ridere. La cantante 36enne ha una grandissima paura per tutto il viaggio: la sua faccia è sofferente, pietrificata dallo spavento.

Emma non lo nasconde ai fan. Nelle sue IG Stories scrive: “Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa”. E’ insieme all’inseparabile Francesca Savini e l’amico Silvano Riccardi, il viaggio prevede un’andata e un ritorno. L’artista non riesce a calmarsi.

“Io soffro solo per la musica, che sia chiaro”, sottolinea la bionda salentina ironicamente condividendo un breve filmato in cui la si vede seduta in aereo, un volo privato, mentre ha quasi la tremarella a causa di alcuni vuoti d’aria. E’ letteralmente in preda all’angoscia.

Il suo terrore è immotivato, i due piloti portano il mezzo senza troppi problemi. Emma arriva a destinazione, si esibisce in Puglia a Battiti Live, e poi torna indietro, impegnata con le date del suo tour, il Fortuna Live. Ma la sua fobia per gli aerei non si blocca. “Nemmeno troppo agitata”, sottolinea scherzosamente l’amico che si fa fotografare accanto a lei presa dal panico durante il viaggio sul volo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2021.