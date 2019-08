"Una nuova band in città" scherza sul social Tiziano Ferro, 39 anni, accanto a uno scatto che lo ritrae a Los Angeles insieme a Tommaso Paradiso, 36, ed Emma Marrone, 35.

I tre cantanti si trovano nella città degli angeli. Tiziano ci vive insieme al marito Victor Allen, Emma, come mostrano alcune stories, è impegnata in sala di incisione. Forse sta lavorando al suo nuovo album. Tommaso, che ha tolto la barba e ora sfoggia solo un paio di baffi stile Anni '70, dovrebbe trovarsi in California unicamente per godersi una vacanza prima dell'atteso concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo.

In molti, però, si stanno chiedendo se non ci sia dell'altro oltre all'amicizia. Qualcosa bolle in pentola? La domanda. Forse i tre artisti della musica italiana stanno preparando una sorpresa per i loro numerosi fan. Magari una collaborazione. Un'ipotesi che sta facendo sognare gli ammiratori della Marrone come quelli di Ferro e Paradiso. Una loro canzone sicuramente scalerebbe le classifiche. Ma al momento non si hanno ulteriori informazioni. Una cosa è certa: Emma, Tommaso e Tiziano insieme sotto il caldo sole di Los Angeles sembrano divertirsi un mondo.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/8/2019.