Emma Marrone torna bionda: dopo l'intervento schiarisce di nuovo i capelli

Emma Marrone torna bionda. Dopo l'intervento ora sta bene e può fare la tinta, così schiarisce di nuovo i capelli, nuovamente ‘dorati’. Pubblica sul social le ultime foto da mora e scrive ai fan, ringraziandoli prima per i tanti auguri di compleanno ricevuti: “La bionda sta tornando!”. Poi nelle sue IG Stories si fa vedere con il look che più le piace e la rappresenta.

A gennaio scorso, dopo l’operazione per rimuovere il cancro alle ovaie, tornato a distanza di dieci anni dalla prima volta, Emma aveva svelato che i medici le avevano sconsigliato di fare la tinta ai capelli. “Dopo l’operazione i medici mi hanno detto di non farlo, così mi sono presa la libertà di metterli a riposo: potrei anche non tornare mai più bionda, mi basta sapere che sono bionda dentro”, aveva confessato a Sette.

VIDEO

Adesso sta bene e ha avuto l’ok per schiarire i capelli: la bella 36enne torna bionda e ne è felicissima.

Era bella anche con la chioma scura, ma lei si sente bionda e quindi desidera avere i capelli color del sole. La cantante condivide con i follower la gioia dopo essere stata dal parrucchiere: è contenta perché questo significa che, dopo aver lottato contro il tumore, ora si prende la sua piccola, essenziale rivincita, segno di buona salute.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2020.