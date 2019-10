Emma Marrone torna dopo l’operazione. La cantante 35enne sul social condivide finalmente con i fan un video che ha impressa sopra la data di oggi, mercoledì 16 ottobre. Con la clip annuncia il suo nuovo album, “Fortuna”, che uscirà il prossimo 25 ottobre.

Sta bene dopo l’operazione. Emma Marrone torna sul social in carne e ossa. Nel filmato che pubblica si vede la salentina che scende da un taxi in zona Brera a Milano. Indossa un cappello, il chiodo in pelle: ha un look casual. Emma cammina per i vicoli della città, poi alza lo sguardo al cielo e vede un cartellone: su c’è la sua foto, quella che pubblicizza il nuovo album.

La sua voce fuori campo dice: "Voglio continuare a saper accettare quello che la vita mi metterà davanti. E voglio stupirmi ogni volta per ogni piccola cosa inaspettata che accadrà. Voglio la musica. Ancora e Ancora. Per la tutta la vita”.

“FORTUNA, il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre", scrive la bionda nel post che accompagna il breve filmato. Poi aggiunge: “Sono la ragazza più felice del mondo”.

Venerdì 20 settembre sempre via Instagram era arrivato il messaggio che ha mandato il mondo dei media in tilt. Emma Marrone ha scritto che sarebbe stata costretta a fermarsi per un problema di salute. Tutti, immancabilmente, hanno pensato a un recidiva del cancro alle ovaie contro cui l’artista aveva combattuto già dieci anni fa. A fine settembre, poi, Emma ha fatto sapere a tutti che poteva lasciare l’ospedale dopo l’operazione subita.

Tanti i gossip riguardanti le sue effettive condizioni di salute. Ora sono stati messi a tacere, ogni cosa sembra essersi aggiustata. Emma Marrone è la ragazza più felice della Terra: c’è il suo album in uscita e la malattia pare essere ormai alle spalle.

