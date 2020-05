Emma Marrone torna in Puglia dalla famiglia: Tik Tok con papà Rosario per celebrare

Emma Marrone torna in Puglia dalla sua famiglia. La cantante finalmente riabbraccia i genitori e il fratello dopo la lunga quarantena a Roma. Per celebrare il momento unico la bella 35enne si lancia in un fantastico balletto su Tik Tok con papà Rosario.

In Salento è nuovamente avvolta dall’affetto dei propri cari. Nella Capitale le giornate sono trascorse lente, Emma è rimasta nella sua casa a Monteverde Vecchio, ha osservato con grande responsabilità tutte le regole imposte. Ora, con l’allentamento del lockdown, è finalmente in Puglia e la sera nel lettone fa le coccole al fratello Francesco, che tutti chiamano Checco.

“Ricongiungimento familiare. Io la mia famiglia e la “friseddha”. Salento mio. Profumo di casa. Grazie vita”, scrive sul social condividendo una foto di una tipica frittella salentina. E' serena ed è felice.

“I miei genitori stanno bene perché sono chiusi in casa e cercano di rispettare le regole. Anche io sarei potuta andare da loro, ma bisogna tutelare tutti”, aveva detto la Marrone ai fan sul social durante la quarantena. “Sono a Roma e ci resto fino a quando tutto questo marasma non sarà più tranquillo. Andare in giro non fa bene a nessuno”, aveva ulteriormente chiarito.

Poi l'artista aveva espresso i suoi timori: “Sono preoccupata, mi faccio mille paranoie, anche perché ho attraversato un periodo in cui sono entrata e uscita continuamente dall’ospedale. Sono più sensibile all’argomento rispetto ad altre persone. Sono ovviamente preoccupata per i miei genitori, per il mio nonnino e per tutte le persone più adulte o che hanno patologie a monte. Ed è proprio per queste persone che dobbiamo difenderci”. Ora riprende vita con la sua famiglia accanto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2020.