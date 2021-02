Emma Marrone, trench e ciabatte trendy per il brunch a Milano

Emma Marrone a Milano si prende una pausa con alcuni amici per un brunch veloce. Look super casual per la cantante, che però non dimentica le ultime tendenze moda. La bionda 36enne indossa un maxi trench oversize, sotto jeans larghi arrotolati e una felpa grigia con cappuccio, ai piedi le trendyssime ciabatte invernali firmate Birkenstok in pelle scamosciata e con l’interno di pelliccia. Le porta con tanto di calzino colorato a vista.

Infagottata, Emma cammina per il centro città seguita dagli obiettivi impertinenti dei paparazzi in strada. Porta i capelli selvaggi e sciolti e ha la mascherina sul viso, poi per il pranzo lega la chioma e finalmente scopre il volto. La sua sortita nel capoluogo lombardo ha un motivo: registrare un live per Radio Italia. Tornare a cantare dal vivo per lei è bellissimo.

La Marrone non vede l’ora che tutti possano riprendere a girare l’Italia e il mondo con i tour: le manca il contatto diretto con il pubblico. In piena promozione del suo nuovo disco, “Pezzo di cuore”, cantato in coppia con Alessandra Amoroso, a Vanity Fair, l’artista, ex volto di Amici, recentemente ha detto: “Ripartirò, anche se dovessi rinunciare ai palazzetti. Voglio tornare al lavoro e far lavorare chi lavora con me”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2021.