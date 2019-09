Emma Marrone deve nuovamente lottare contro il tumore alle ovaie? La cantante finora non ha confermato che il cancro con cui ha lottato già dieci anni fa fosse tornato. Il Tg1, però, lo dà per certo. In un servizio dedicato alla diminuzione delle neoplasie in Italia nell’ultimo anno un medico intervistato, Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologico dell’Istituto Nazionale Regina Elena, fa addirittura gli auguri di pronta guarigione all’artista salentina.

Emma Marrone ha scritto un post sul suo profilo Instagram. Ha annunciato di doversi fermare. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute”, ha sottolineato. Tutti hanno subito pensato al tumore, allarmati anche dai messaggi di sostegno arrivati da Maria De Filippi, di cui Emma è la pupilla, da Marco Bocci, il suo ex fidanzato, e da molti altri. Ma finora la bionda non ha detto che effettivamente la malattia sia tornata. Eppure per il Tg1 lo stop è sicuramente dovuto al tumore.

“Sempre più giovani vediamo colpiti da tumore, ultimo il caso di Emma Marrone”, sottolinea la giornalista Ada De Santis che firma il servizio del Tg1 a Cognetti. “Alcuni tumori sono frequenti anche nell’età giovanile - replica il medico - Noi auguriamo a Emma Marrone una pronta guarigione. Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta fortunatamente da una neoplasia abbastanza sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2019.