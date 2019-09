Emma Marrone è sensuale e bellissima nel nuovo video del suo ultimo brano appena uscito, “Io sono bella”, canzone scritta per la salentina dal ‘maestro’ Vasco Rossi e da Gaetano Curreri. La bionda si scopre sicura di sé e del suo corpo tutte curve e si lascia ammirare ricoperta di petali, proprio come Mena Suvari in “America Beauty”, film daOscar nel 1999 di Sam Mendes in cui l’adolescente Angela Hayes tenta Lester Burnham, il padre di una sua amica, interpretato da uno splendido Kevin Spacey.

Torna con la sua musica e una canzone che la rappresenta, come anche il video, consapevole della sua forza e della sua bellezza vera, senza filtri. Emma Marrone non ha paura di essere se stessa e dice a gran voce: “Io sono bella”. Nel filmato sorprende con un sex appeal da far invidia a molte.

E’ orgogliosa di cantare le parole di Vasco. Al cantautore rock, come lei del resto, sul social dedica belle parole.

Emma Marrone scrive: “Io sono bella non è solo una canzone. È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Currieri, con la collaborazione di due giovani autori Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole... E quindi sorrido! Sempre con lo sguardo basso, come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo … sì me la godo di brutto”.

Nel video di “Io sono bella” la 35enne è esuberante, incontenibile, fiera di essere sempre se stessa, pur con i suoi difetti. Ormai donna, inneggia a una femminilità reale e poco patinata che la rende amata e seguitissima dal suo pubblico. E così stravince.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2019.