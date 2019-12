Emma, visita di controllo dopo operazione: ecco com'è andata

Emma Marrone va a fare la visita di controllo dopo l’operazione. Lo annuncia ai fan che le domandano se sia tornata a Roma. Poi svela l’esito dell’esame dal dottore.

Sono trascorsi quattro mesi da quando ha dovuto fermarsi causa un problema di salute. Emma Marrone ha combattuto in silenzio contro il tumore alle ovaie che era tornato a distanza di dieci anni dalla sua prima volta. La bella 35enne ha affrontato un intervento ed è tornata più forte di prima, vincendo la sua battaglia. Ora c’è la visita di controllo dopo l’operazione.

I fan nelle IG Stories le domandano se sia in viaggio verso la Capitale, dove vive, Emma Marrone risponde: “No, sto andando a fare una visita di controllo”. Gli ammiratori sono con il fiato sospeso, in ansia per la bionda…

Emma poco dopo rassicura tutti. La visita di controllo dopo l’operazione è andata benissimo. “Raga tutto bene”, svela. Le sue parole accompagnano uno scatto in cui ha il pollice alzato. Il percorso di ripresa procede alla grande. Sa di essere molto fortunata. Recentemente a F ha detto: “Ho un gran cu*o perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco. Mentre ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.