Emma Marrone ad X Factor: ''Non ho tradito Maria De Filippi, anzi lei mi ha detto...''

Emma Marrone, 36 anni, in un'intervista al Corriere della Sera spiega che l'esordio nella giuria di X Factor non è un tradimento di Amici e nemmeno il taglio del cordone ombelicale con Maria De Filippi. Anzi, la conduttrice l'avrebbe spinta ad accettare.

La cantante salentina sarà sul palco dei giudici insieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Una sfida avvincente approvata anche dalla De Filippi: ''Sono legata a Maria, mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto 'vai che ce la fai'. Per lei è motivo di orgoglio". La musica scritta e cantata resta però la priorità di Emma, anche sei il Covid ha messo in stand-by alcuni progetti come spieha la Marrone: "Il 25 maggio avrei dovuto festeggiare 10 anni all'Arena di Verona nel giorno del mio compleanno. Lo stesso giorno del prossimo anno all'Arena non si poteva fare, ma sarò a Firenze, città dove sono nata. Ci sono rimasta fino a 5 anni mezzo, giusto il tempo di prendere l'accento toscano e farmi prendere in giro una volta che i miei sono tornati a Lecce. Chissà se il sindaco Nardella, come mi aveva detto, mi darà le chiavi della città...".

Ora però è tempo di vacanze: ''In Italia con amici. Una decisione pre-covid. Mi godo il mare italiano e tutte le cucine del Sud".

Scritto da: La Redazione il 24/7/2020.