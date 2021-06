Emma inizia il tour: primo concerto dopo la pandemia, guarda

Emma inizia il suo tour, arriva il primo concerto dopo la pandemia. Dopo oltre un anno di attesa, la Marrone torna a cantare dal vivo, come desiderava da tempo. All’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro la cantante 36enne si esibisce: è la data zero che precede il doppio appuntamento del 6 e 7 giugno 2021 all’Arena di Verona del “Fortuna live 2021”. “Sono ufficialmente in tour”, racconta nelle sue IG Stories raggiante.

Fa vedere tutto del suo tour prodotto da Friends & Partners che la terrà impegnata fino a metà luglio. Voleva festeggiare insieme al pubblico i primi 10 anni di carriera: finalmente può farlo, rispettando le regole sanitarie e di distanziamento previste per arginare la pandemia di Covid-19. La morsa delle restrizioni, grazie ai vaccini, si sta allentando e così Emma Marrone torna a fare concerti. E’ entusiasta.

E’ stata riconfermata come giudice di X Factor anche nell’edizione 2021, ancora una volta ha vestito i panni di attrice per Gabriele Muccino, Emma vive un momento di grande soddisfazione professionale, ora arricchito dal primo amore: esibirsi davanti al suo pubblico.

La bionda salentina ha rinunciato ai grandi palazzetti preferendo location che permettano di evitare assembramenti. “La difficoltà non è stata tanto organizzare gli spettacoli, ma riconvertire uno show pensato per i palasport in posti all’aperto e molto più piccoli, scegliendo di portare lo stesso numero di persone con me. Non ho voluto lasciare nessuno a casa. Volevo rimanesse un grande live e una grande produzione. Sono orgogliosa, a casa non è rimasto nessuno”, racconta.

E così il suo primo concerto va in scena: non ci sono molti spettatori, ma il suo è un messaggio di speranza al ritorno alla normalità, quello che tutti aspettavano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2021.