Emma ha un rimedio per i parenti indiscreti a Natale: ecco quale

Emma Marrone ha un rimedio per i parenti indiscreti a Natale, quelli un po’ troppo curiosi. La cantante non ha voglia di rispondere alle solite domande sui nuovi amori o sulla sua situazione sentimentale, così escogita una trovata per trarsi d’impaccio dai famigliari impiccioni: una felpa che spieghi tutto e renda superflui gli spinosi quesiti…

Non c’è più bisogno di apparire schivi e maleducati con i consanguinei inopportuni che invadono senza pensarci un attimo la sfera privata, quella che a volte tocca tasti dolenti. Emma si è fatta venire un’idea. “La felpa per i parenti”, scrive sul social. E aggiunge: “Se scorri alla fine sorrido”. Le sue parole accompagnano tre scatti in cui indossa la felpa in questione su cui troneggia all’altezza del petto un “No boyfriend” molto esplicativo. “Niente fidanzato”: da indossare ai pranzi, le cene gli apertivi in famiglia.

La bella bionda che nella prima foto ha il dito indice della mano sinistra puntato sulla tempia, come a dire: “Ecco cosa ho pensato!”, nella seconda foto punta lo stesso dito sulla scritta, ribadendo ancora una volta il concetto, poi nella terza immagine sorride radiosa: l’escamotage è perfetto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2020.