Emma alla visita di controllo per il tumore, emozionata e con gli occhi lucidi: ecco com’è andata

Emma va alla visita di controllo dopo l’intervento subito per la recidiva del tumore alle ovaie, tornato dopo dieci anni dalla sua prima volta. La cantante emozionata e con gli occhi lucidi poi racconta tutto ai fan nelle sue IG Stories. Vuole condividere la sua felicità, ha la voce quasi rotta: è davvero al massimo della gioia.

E’ stato un anno difficile per Emma Marrone, ha dovuto combattere per sconfiggere le paure dovute al ritorno del cancro. Per fortuna ogni cosa pare essersi risolta nel migliore dei modi per la 36enne. Finalmente è tornata a stare bene, anche se la visita di controllo le mette ansia, come è normale che sia. Ma l’apprensione poi svanisce.

“Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo, e quindi volevo condividere con voi questo momento…”, confessa subito dopo ai follower sul social. E subito aggiunge: “Dopo tanti anni mi son sentita dire che va veramente tutto bene finalmente”.

Emma desidera ardentemente dare un messaggio attraverso le sue parole a chi è malato e spera di tornare in salute, sconfiggendo ‘l’intruso’. “Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando!”, sottolinea infine.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2020.