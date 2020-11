''Sei cornuta!'' Al Grande Fratello Vip il confronto tra Selvaggia Roma, Enock Balotelli e la fidanzata Giorgia

Nella ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 si è tornati a parlare del presunto bacio tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma. La fidanzata del fratello di Mario Balotelli, Giorgia Migliorati, si è collegata con la casa. C'è stato un confronto infuocato con Selvaggia che ha assicurato: “Il bacio c’è stato, sei cornuta”.

Dopo aver difeso il fidanzato sulle pagine del settimanale Chi, Giorgia Migliorati ha voluto rassicurarlo collegandosi durante la ventesima puntata del reality. La ragazza ha ribadito di essere convinta che Selvaggia Roma sia solo in cerca di visibilità. Ritiene che non ci sia stato né il bacio, né l'invito in albergo da parte di Enock. Il fratello di Mario Balotelli ha commentato: "Non sono mai stato preoccupato per questo. So che lei ha fiducia in me, non avevo paura. Però non sono con lei ed è normale che io possa pensare qualsiasi cosa". La Roma ha ribadito: "Io non ho detto nessuna bugia. A me dispiace. Quando è entrato in casa io nemmeno lo sapevo che fosse fidanzato. Sui social ho detto che lo conoscevo e che c'era stato un bacio. Non voglio mettere astio tra loro".Giorgia Migliorati si è quindi collegata in webcam e ha rassicurato Enock: "Sei un po' agitato in questi giorni. Sai che mi fido di te, so il vostro trascorso. Non avevo nessun timore di questo. Tu non devi avere paura, né pentirti di quanto hai fatto in passato. Tutta la tua famiglia ti è vicino. Stai facendo un percorso bellissimo. Selvaggia dovrebbe fare il suo percorso, d'ora in poi parla d'altro, passa oltre". Enock non è sembrato sollevato durante il confronto con la fidanzata, il loro scambio per molti è apparso davvero freddo.

Ovviamente,Selvaggia Roma ha voluto replicare: "I messaggi ci sono stati, poi che lui ti abbia detto di no lo capisco. Quello che ho sempre detto è che le pal** sono fondamentali nella vita. Ci puoi credere o non credere ma il bacio c'è stato e sei cornuta, non lo so se eravate fidanzati. Problemi vostri. Non è il mio fidanzato, non mi interessa". Enock è intervenuto e ha detto di non voler più parlare di questo argomento nella casa. Giorgia ha concluso: "Selvaggia se non avesse raccontato questa storia o quella di Pierpaolo non sarebbe là".

