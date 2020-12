Enock Barwuah riabbraccia il fratello Mario Balotelli e la sorella Abigail: foto

Enock Barwuah riabbraccia il fratello Mario Balotelli e la sorella Abigail. Condivide sul social le foto della reunion, anche SuperMario fa lo stesso. Lo sportivo 27enne è felice nuovamente in famiglia. A Brescia a casa del bomber del Monza il ragazzo trascorre una domenica gioiosa accanto agli affetti più cari. Di stare nella Casa del GF Vip, del resto, non lo ha mai nascosto, non ne poteva più.

“Ero un po' stanco, dopo un mese già ero cotto. Sono uscito che già avevo zero di batteria”, ha confessato Enock in tv. Adesso si sente libero di stare accanto alla fidanzata Giorgia Migliorati e di prendersi una pausa pure dall’amore per trascorrere alcune ora insieme a Mario e ad Abigail, con cui gioca pure alla Playstation. Papà Thomas e mamma Rose non sono con loro, ma tutti li portano sempre nel cuore.

Con Mario il legame è fortissimo. Hanno solo tre anni di differenza, da piccoli non vivevano insieme, ma si vedevano nel weekend. Crescendo si sono ritrovati. “Oggi Mario non è solo mio fratello, ma il mio migliore amico”, ha spiegato più volte Enock.

L’ex gieffino vip tagga anche la sorella Angel, che però negli scatti non si vede. Enock adora tutti loro e non immaginerebbe mai la sua vita senza, come pure i nipotini, i due figli di Abigail, che lo fanno sentire vivo e gli hanno fatto venire la voglia di diventare papà al più presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2020.