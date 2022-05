Enrico Brignano, la sorpresa di compleanno di Flora Canto

Enrico Brignano compie 56 anni, la sorpresa di compleanno di Flora Canto lo lascia a bocca aperta. L’attrice e conduttrice 39enne lo raggiunge insieme ai due figli, Martina, 5 anni, e Niccolò, un anno il prossimo 20 luglio, sul set. Il comico e attore, impegnato a girare un film, celebra così il suo giorno speciale insieme alla sua famiglia: spegne le candeline sulla torta accanto ai propri cari.

“Che bello festeggiare con la mia famiglia sul set”, scrive Brignano. Poi fa sapere anche il dono più bello ricevuto: “Questo anno il mio regalo più grande: oggi per il mio compleanno ha detto Papà”. Parla di Niccolò, il piccolino di casa.

VIDEO

La Canto ironizza tra i commenti e replica: “E’ vero ha detto papà, ma intendeva dire comunque mamma! (E cioè colei che l’ha messo al mondo e si fa tutte le nottate!! …Giusto perché è il tuo compleanno)”.

Enrico e Flora si sposeranno il prossimo 30 luglio al mare al tramonto vicino Roma: è tutto pronto per le nozze. L’ex tronista di Uomini e Donne al compagno per il compleanno ha dedicato parole dolcissime: “E pensare che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso su di noi, eppure siamo ancora qua, ancora innamorati, con due figli meravigliosi ed un matrimonio in vista… ( Io te lo ricordo sempre, non si sa mai!) Buon compleanno amore mio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.