Enrico Brignano pazzo d'amore per il figlio: il comico gli dedica una poesia

Enrico Brignano è pazzo d’amore per il figlio appena nato. Il comico condivide sul social una foto con Niccolò e dedica al bambino una poesia, parole d’amore emozionanti, un testo dolcissimo e toccante scritto da lui e pubblicato nel suo libro “Ci siamo evoluti bene” nel 2015, ora più che mai attuale, dettato dall’immensa gioia per questa sua seconda paternità.

Flora Canto, la compagna 38enne dell’artista 55enne, ha dato alla luce Niccolò lo scorso 20 luglio: la felicità per l’arrivo di questo secondo figlio dopo Martina, la primogenita nata nel 2017, è smisurata.

Enrico Brignano assapora la straordinarietà del momento e regala a Niccolò la poesia che aveva recitato pure in teatro, nel suo Evolushow nel 2016. Sul palco aveva finto di avere tra le braccia un neonato, ora stringe realmente il figlio tanto desiderato a sé.

“Figlio, figlio mio dove sei stato? Ma guarda amore come sei conciato. Sporco di graffi e pieno di paura. E piangi forte e gridi tutto il fiato. Figlio, vita mia dove sei stato. Chi hai sconfitto e chi ti ha perdonato. In quale buio devi aver lottato. Sapessi quante vite ti ho aspettato. Come un eroe che torna da una guerra. Un filo d’erba sopra la mia terra. Come un sorriso… un vento appena nato”, si legge nel testo che accompagna lo scatto.

E ancora: “Ora sei qui, ma tu ci sei già stato.Tu eri già dentro la mia vita. Dentro la gioia della prima gita. Nella conchiglia con cui sentivo il mare. Dentro il profumo del mio primo fiore. Dentro lo sguardo del mio primo amore. Tu c’eri già…a renderlo migliore”.

La grande sensibilità di brignano commuove. Flora Canto, innamorata e raggiante, si gode il compagno di vita e la sua bella famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2021.