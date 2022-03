Enrico Brignano e la compagna Flora Canto si sono conosciuti grazie a un famosissimo volto tv: ecco chi è

Enrico Brignano e Flora Canto stanno insieme dal 2014. La coppia, felice e innamorata, nel 2017 ha messo al mondo Martina, 4 anni. Il 19 luglio 2021 è arrivato anche il secondogenito, Niccolò. Il comico 55enne e l’attrice 39enne ora aspettano solo di coronare il loro sogno d’amore andando all’altare: dovrebbero sposarsi proprio a luglio, il mese in cui è nato il loro piccolino. Il rapporto va a gonfie vele, merito anche di un famosissimo volto tv: si sono conosciuti grazie a Giancarlo Magalli.

Finora la Canto non aveva mai svelato chi aveva fatto da Cupido a lei e Brignano. La rivelazione arriva in tv, nel cooking show che Flora conduce su Rai 2, Fatto da mamma e papà.

L’ex tronista di Uomini e Donne (ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2009, dopo la love story finita male con l’ex gieffino, ora conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia), accoglie nella sua trasmissione Giancarlo Magalli: insieme devono preparare un piatto che a Roma fa parte della tradizione, l’amatriciana. I due si scambiano saluti calororosissimi: è chiaro che si conoscono molto bene.

“Sono contentissima che sei qui”, dice la Canto al presentatore 74enne. “E io no? Ti ho trovato pure marito…che vuoi di più!”, replica Giancarlo. “E’ vero, quanto di devo dare? Aspetta, però, dipende dai punti di vista. Non so se devo ringraziarti o chiedere un risarcimento…”, ironizza Flora.

I due non vanno più a fondo, rivelando come siano andate le cose, ma è sicuramente uno dei volti più rappresentativi della tv di stato che aver fatto conoscere Flora Canto a Enrico Brignano circa otto anni fa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2022.