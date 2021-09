Enrico Brignano, proposta di nozze a Flora Canto davanti a tutta l'Arena di Verona: lacrime di gioia

Enrico Brignano sorprende. Il comico 55enne fa la proposta di nozze a Flora Canto davanti a tutta l’Arena di Verona, durante il suo spettacolo. La 38enne, sul palco con lui, si emoziona: lacrime di gioia su entrambi i volti. L’atmosfera romantica conquista il pubblico che applaude, in sottofondo una musica da batticuore, il sì della romana è scontato.

Enrico e Flora, genitori di Martina, 4 anni, e Niccolò, venuto al mondo lo scorso 19 luglio, stanno insieme dal 2014 e sono innamoratissimi, ma finora niente nozze per la coppia. La Canto aveva più volte spronato ironicamente il compagno a chiederle di sposarla in alcune interviste, Brignano, però, finora aveva sempre glissato sui fiori d’arancio. Adesso cede e decide per il fidanzamento ufficiale.

Come un moderno Romeo sul palco dell’Arena di Verona, impegnato nello spettacolo “Un’ora sola ti vorrei” insieme alla sua donna, Enrico Brignano tira fuori l’anello e fa la fatidica domanda: “Flora Canto mi vuoi sposare?”.

L’attrice e showgirl rimane a bocca aperta, piange, si asciuga gli occhi, poi lo bacia e dice di sì. Prende l’anello col brillante dalla scatola e lo dà al suo Enrico che lo infila dolcemente all’anulare della bella. La Canto lo mostra al pubblico che applaude calorosamente.

I due si abbracciano ancora e ballano, felici del loro amore sulle note di Jovanotti. Brignano canta: “A te che sei sostanza dei giorni miei...”.

Flora Canto subito dopo la fine dello spettacolo sul suo profilo social si fa vedere accanto al comico raggiante con l’anello al dito. La mora entusiasta scrive: “Grazie Verona…la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato… Sarà Difficile dimenticare questo giorno… TI AMO Enrico Brignano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2021.