Eccola la seconda femminuccia di Enrique Iglesias e Anna Kournikova. A due settimane dalla nascita della piccolina la coppia ha deciso di condividere questa grande gioia con il resto del mondo. E’ stato per primo il cantante spagnolo a pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae con la bimba appena nata tra le braccia. Accanto all’immagine solo una parola: “Sunshine”. Ovvero “raggio di luce”. La piccola è venuta al mondo il 30 gennaio.

Poi Anna ha voluto postare sempre sul social altre due tenerissime immagini per condividere la lieta novella con i suoi follower. In una foto ci sono entrambi i genitori, con la piccolina sul petto della tennista russa, ancora sdraiata sul letto d’ospedale dopo il parto. Enrique dà un tenerissimo bacio sulla fronte alla sua compagna. Poi in un’altra foto la sportiva 38enne appare da sola con la creaturina e sul suo viso si sprigiona un sorriso che rivela tutta la sua felicità.

La coppia, insieme dal 2001, ha altri due bambini, ovvero i gemellini Lucy e Nicholas, nati appena due anni fa. A rivelare che un altro fiocco rosa era stato consegnato dalla cicogna ormai da qualche giorno era stato poche ore fa il fratello della stella della musica 44enne, Julio Iglesias Jr. L’uomo non aveva però svelato il genere del nuovo arrivo in famiglia.

Scritto da: la Redazione il 14/2/2020.