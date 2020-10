Enzo Miccio esplode: la sua assistente innamorata dello sposo...

Enzo Miccio esplode letteralmente. La sua assistente, Carolina, si è innamorata dello sposo. Il wedding planner è costretto a fuggire per colpa della bionda diventata una ‘rovina famiglie’.

Fugge dalla Puglia, dove era arrivato per organizzare il matrimonio, il 49enne prova a negare tutto, ma alla fine non sa più che pesci prendere. Urla arrabbiato, incredulo per quel che è appena accaduto. Per lui sembra la fine di una gloriosa carriera: “Ho fatto una figura di mer*a”. Ma è solo uno scherzo de Le Iene. Nicolò De Devitiis architetta tutto alla perfezione.

Miccio va in un paesino della Puglia per organizzare le nozze di una coppia. Si fa accompagnare dalla sua assistente che, una volta nella location scelta dai futuri sposi per i fiori d’arancio, si apparta con il fidanzato della ragazza. Scoperta dal ‘capo’ e anche da alcuni parenti, scatena un polverone.

Il wedding planner cerca di calmare gli animi. Si chiude in una stanza con Carolina, che ammette la liaison con il ragazzo. “Ora neghiamo tutto”, sottolinea. Ma l’assistente, complice de Le Iene, davanti alle accuse dei famigliari della coppia alla fine confessa. Enzo Miccio è sotto shock.

Cacciato con l’assistente e il ‘finto’ fidanzato fedifrago a malo modo, tra spintoni e grida, perché ritenuto anche lui colpevole del ‘fattaccio’, una volta in auto non si contiene più. “Tu dovevi dire che non era vero! Non ti ci metti in una situazione del genere caz*o!”, urla. “E poi, se proprio devi tradire, vai nelle catacombe, non sulla terrazza!”, aggiunge cinicamente.

E’ esterrefatto, la sua carriera potrebbe finire. “Ho fatto una figura di mer*a!”, sottolinea ancora. E’ provato. Continua a inveire, poi prova a rilassarsi, ma mentre sonnecchia per ridurre il grande stress, gli arriva una chiamata. Le Iene gli svelano lo scherzo. “Vaffancu*o, mi avete fatto morire”, ripete più volte il wedding planner, che era diventato lui stesso una ‘iena’ per l’accaduto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/10/2020.