Enzo Miccio, mega festa di compleanno per i 51 anni: tra gli invitati Barbara d'Urso e... Foto

Enzo Miccio per i 51 anni si regala un mega festa, proprio come aveva fatto lo scorso anno per celebrare il ‘mezzo secolo’. Il wedding planner più famoso d’Italia, celebre volto tv anche del reality Pechino Express, che ha condotto per qualche puntata su Sky, per il suo compleanno organizza una cena faraonica al Parioli di Milano, un famoso ristorante con specialità romane. Tra gli invitati, un mare di amici e anche qualche personaggio dello showbiz: tra i più scatenati Barbara d’Urso, pazza di Enzo, e Costantino della Gherardesca.

Enzo Miccio felice condivide sul social molte foto e video della festa per i 51 anni, andata in scena la sera del 4 maggio: la torta arriva a mezzanotte, come da tradizione, dato che lui è nato il giorno 5 a San Giuseppe Vesuviano.

“I festeggiamenti sono partiti a mezzanotte quest’anno, un po’ come a Capodanno - scrive - Grazie per l’affetto sincero dei miei amici e di coloro che mi amano, cosi come sono!”.

Al ‘birthday party' si mangiano portate succulente e golose, si brinda a più non posso e si balla. Carmelita e Costantino al momento degli auguri prendono uno alla volta il microfono in mano e parlano del festeggiato con grande affetto e calore. Poi Enzo spegne le candeline.

L’atmosfera della festa è frizzante: all’aperto, grazie al clima primaverile, tutti si divertono un mondo. “Grazie amici che non mi fate sentire mai solo…Cin Cin anche a tutti voi e sappiate che a me piace far rumore con le flûtes… E chi se ne frega del galateo… Le regole basta conoscerle, per eluderle con stile”, sottolinea lui su Instagram.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2022.