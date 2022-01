Enzo Miccio da cinque anni e mezzo con Laurent: 'Vorrei un figlio, ma...'

Enzo Miccio è innamorato. Da cinque anni e mezzo vive una storia importante con Laurent Mirralles, un chirurgo estetico francese. A Verissimo il famoso wedding planner 50enne, di solito assai riservato sul privato, si apre e parla del grande sentimento che lo lega al compagno. Svela pure la sua voglia di paternità: “Vorrei un figlio”.

“Ho un compagno: con Laurent stiamo insieme da cinque anni e mezzo, è una storia importante ma complicata. Io vivo a Milano, lui a Parigi, è una storia a distanza: ci vuole tanta forza e tanto coraggio è difficile. Con il Covid, poi, non ci siamo visti per mesi”, racconta Miccio.

Enzo organizza matrimonio da favola, per lui e Laurent, però, non sogna le nozze: “Mai dire mai, ma oggi non è nei miei programmi”. Pensa, invece, con insistenza a un figlio. “Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea”, confessa. E subito dopo aggiunge: “Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse”.

Nella sua lunga intervista racconta il motivo che lo ha spinto, giovanissimo, a lasciare Napoli, dov’è nato: “Mi stava stretta, così ho lasciato casa a 18 anni per andare a Milano. Sono gay ma ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia aperta. Anche mio padre, forse il più all'antica della famiglia, è sempre stato molto aperto. So che purtroppo non è la normalità, nessuno mi ha mai fatto pesare niente”. Sull’amore poi conclude: “In amore sono sempre stato fortunato. Ho avuto poche storie, ma tutte molto importanti”. Prima di Laurent nella sua vita c’è stato Riccardo Marenghi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2022.