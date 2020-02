Er Faina con Sharon Macrì alla prima di Ghost al Sistina: look super casual

Er Faina e Sharon Macri alla prima del musical “Ghost” al teatro Sistina a Roma arrivano in coppia, più innamorati che mai. Davanti agli obiettivi Damiano Coccia, il famoso ‘guastatore’ del web, e la fidanzata mostrano la passione che li lega davanti agli obiettivi. Il romano 31enne e la bella per la serata mondana scelgono un look super casual: indossano entrambi la tuta.

Sharon opta comunque per il nero, più colorata la tuta di Er Faina, molto ‘rapper style’: disinvolti e felici, non vedono l’ora di applaudire un musical che tutti definiscono magnifico. Sono pronti a entrare in platea a gustarsi lo spettacolo.

Damiano e Sharon sono felici: il rapporto dopo Temptation Island Vip sembra essersi rinforzato. La prova d’amore ha fatto tremare Er Faina, che al reality ha deciso di obbligare la fidanzata a un falò di confronto anticipato lo scorso settembre 2019. All’inizio Sharon è rimasta delusa dalla sua mancanza di fiducia, poi ha premiato il sentimento e ha deciso di andare via con lui.

A distanza di mesi tutto sembra andare alla grande e i due sono uniti e sereni e non smettono un attimo di farlo notare al mondo intero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2020.