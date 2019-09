Er Faina e Sharon Macri alla fine vanno via insieme da Temptation Island Vip. Damiano, il re del web famoso come ‘guastatore’, per amore diventa un agnellino: piange e si dispera pur di riconquistare la fidanzata che sembra perdere rovinosamente quando la obbliga al falò di confronto anticipato. Per sua fortuna la biondina alla fine ci ripensa. Tutto è bene quel che finisce bene.

Già durante la prima puntata di Temptation Island Vip si era intuito che Er Faina senza Sharon Macri al villaggio in Sardegna proprio non riusciva a stare. I video che Alessia Marcuzzi gli aveva mostrato, in cui la fidanzata era apparsa sorridente e amabilmente estroversa con i tentatori, lo avevano fatto infuriare. L’influencer aveva chiesto il falò di confronto, minacciando di andare via. Ed è proprio così che si apre la seconda puntata del reality. Damiano vuole parlare con la compagna. Alessia va da lei al villaggio delle donne nel cuore della notte, la fa svegliare. Sharon arriva con indosso il suo pigiamino ed esclama: “Un confronto adesso? Ma io ho sonno!”. Non va. Er Faina non vedendola arrivare minaccia ancora di andare via senza di lei, così la Marcuzzi decide di tornare a prenderla.

Sharon Macri arriva. Ha ancora indosso il pigiama e ai piedi le ciabatte. Prova ad abbracciare il fidanzato, che rimane freddo e distaccato. "Non ho fatto niente, fammi vedere i video”, chiede lei. Dopo i primi filmati, Er Faina le dice bruscamente: "Perché racconti i fatti nostri a uno che non conosci?". Lui è arrabbiato per i suoi comportamenti. Sharon incalza: "Sei ridicolo? Sei tu che mi hai portato qua. Non ci volevo venire".

La situazione si inverte. La Macri lo attacca: “Tu non ti sei trovato bene nel villaggio, per questo sei qua. Non ho visto nessun tuo video, ma se lo avessi visto avrei capito. Non sei sicuro di te. In quel video stavo dicendo che volevo migliorare la mia gelosia ma a questo punto credo ci sia poco da capire. Non mi è piaciuta questa cosa che hai fatto. Mi hai portato qui, sei stato tu a convincermi, sii sincero".

Damiano si rende conto che lei è infastidita, prova a recuperare: "Mi sono sembrati 5 anni. Quando sei andata via, ho pianto". La compagna: "E allora perché criticavi quelli che partecipavano a Temptation Island? Questo percorso mi ha fatto bene, mi ha fatto vedere cose che non sapevo. Mi sento a posto con la coscienza, per me la conversazione può finire qua". "Allora non mi ami?”, domanda lui. "Volevi dimostrare che il nostro amore sarebbe sopravvissuto e invece non è sopravvissuto”, replica lei, che poi va via.

Sembra finita, ma non lo è. Er Faina a Temptation Island Vip chiede un altro falò di confronto a pochi giorni da quella che pare la fine della storia con Sharon Macri. “Ho chiesto di rivederla perché sono innamorato e vorrei ricucire questo strappo. Non riesco a descrivere come sono stato in questi giorni. Qui non hai amici o distrazioni e Sharon mi è mancata tantissimo. Mi mancano i suoi sorrisi, i momenti in cui si arrabbia, quando mi chiama 200 volte. Tutto. Spero che venga”, spiega nervoso.

La ragazza arriva, stavolta splendida in abito da sera. Damiano piange e si scusa: “Sono stato bravo stasera, ti ho chiamato presto. Ho sbagliato a venire qua, sono stato presuntuoso. Nel villaggio piangevo: mi mancavi tu e tutto quello che ho a Roma. Mi è mancato tutto quello che abbiamo. Non c'era motivo di arrabbiarmi con te. Certe cose possono essere dette in maniera differente. In questi giorni ti ho scritto 200 lettere, non ho mai scritto così tanto in vita mia. Ti amo, sei la cosa più importante della mia vita. Questa esperienza mi ha fatto capire una cosa: non ti chiederò più di mandarmi un messaggio ogni mezz'ora, se esci mi addormento alle 11 e mi sveglio la mattina dopo". Lei lo ascolta e lo bacia. Gli dice che lo ama e lasciano il programma felici e contenti insieme.

A casa, tra i telespettatori, c’è Tina Cipollari che ancora una volta attacca il re del web e infierisce contro di lui deridendolo. Condivide nelle sue IG Stories due foto di Er Faina e Sharon a Temptation, aggiungendo al romano un paio di corna sulla testa . E’ indecisa su quali corna scegliere e lascia la decisione ai fan: corna di un bue o di un cervo…?

