Erica Piamonte è molto arrabbiata con Taylor Mega e stavolta si è sfogata in tv. Dopo aver spiegato nelle Instagram Stories di avercela con l’influencer perché, a suo dire, l’avrebbe sostanzialmente tradita con Giorgia Caldarulo, è tornata a ribadire il suo punto di vista nel salotto tv di ‘Pomeriggio Cinque’.

“Non eravamo fidanzate ufficialmente, ma di fatto lo eravamo”, ha spiegato parlando del suo rapporto con Taylor. Nel programma di Barbara D’Urso ha quindi aggiunto: “Sono arrabbiata con lei perché ho scoperto questa cosa guardando da casa Pomeriggio Cinque. Quando l’ho vista entrare in studio ero pronta a farle un video per metterla nelle Stories. Poi lei ha iniziato a parlare dei suoi sentimenti, credevo si riferisse a me. Quando ha detto che non ero io, mi è caduto il mondo addosso”.

Erica si è poi detta stupita che Taylor le abbia preferito l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo, perché, parole sue, “è moscia”, almeno rispetto a lei… “Giorgia è un tipo molto diverso da me e non capisco come possa piacere a Taylor. Voglio dire, è moscia…”, ha concluso tra le risate del pubblico in studio.

Scritto da: la Redazione il 24/9/2019.