Eros Ramazzotti celebra il suo compleanno. Per i 58 anni si regala una festa insieme ai figli, Aurora, 24 anni, avuta da Michelle Hunziker, Raffaela Maria, 10, e Gabrio Tullio, 6, nati dall’unione con Marica Pellegrinelli, e a un’intera tavolata di amici, tra i quali c’è Biagio Antonacci. Il cantante si diverte un mondo insieme alle persone a cui vuole più bene. All’amore al momento non pensa: è ufficialmente single.

E’ una giornata speciale, Aury fa una dedica social appassionata al papà, che adora. “Se dovessi descriverti con una parola, quella sarebbe ‘passione’. Del resto non poteva essere diversamente dato il nome che nonna Raffaela ha tanto combattuto per darti . ‘Nella cultura greca eros, l'amore, è ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza’. Ed effettivamente tutto ciò che ami riesci a farlo amare anche a quelli che ti stanno attorno. Qui una piccolissima, last minute, collezione di alcune cose che amiamo. Coccole, cibo, animali, musica. Tanti auguri papo, ti amo sempre di più”, scrive, accompagnando le sue parole con tanti scatti che li immortalano insieme in momenti unici della loro vita.

VIDEO

Il cantautore felice festeggia con un pranzo a cui partecipano tanti volti a lui cari. Tutti gli fanno gli auguri e brindano alzando i calici al cielo.

Aurora filma tutto, condivide delle sue IG Stories il party che inizia seduti a tavola e poi continua a casa di Eros, tra musica e risate.

Il gruppo di amici che intona canzoni, suona. “Cip e Ciop”, così Aury soprannomina Ramazzotti e Biagio Antonacci, si scambiano confidenze e fanno battute a più non posso. Le ore trascorrono felici, ma sono fatte di momenti unici che rimarranno per sempre nel cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2021.