Aurora e il cognome importante, Eros Ramazzotti la difende: ‘Siamo gente pulita’

‘Anche quando la criticano riesce a rimanere fredda e ad andare avanti’

Eros Ramazzotti parla di Aurora, la figlia primogenita di 22 anni. Il cantante ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, dice: “Ha fatto le sue cavolate, ma è molto maturata”. Poi, quando gli si fa notare che spesso è stata ‘additata’ per il suo cognome famoso, sottolinea: “Noi ce ne sbattiamo”. Non dice nulla sulle voci di possibile crisi con la moglie Marica Pellegrinelli, messe nero su bianco dal settimanale Spy. Eros Ramazzotti fa sapere ai fan che dopo l’operazione alle corde vocali va molto meglio. Poi parla di Aurora, del suo rapporto con lei e del cognome importante che porta, quello che spesso le ha fatto dare della 'raccomandata'. “Il nostro rapporto è bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani, ma è cresciuta bene”, spiega. Le ‘cavolate’ sono ormai alle spalle. Eros Ramazzotti è fiero di Aurora. “E' una ragazza con molto piglio, ha voglia di imparare, ha la vita in corpo, è molto serena, anche quando la criticano riesce a rimanere fredda e ad andare avanti per la sua strada. Questo è importante, un figlio con due genitori separati fa sempre un po' di fatica e lei l'ha superata bene questa cosa. Il rischio di essere additata per il cognome? Quello c'è sempre, ma noi ce ne sbattiamo, siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno”. L’artista 55enne, padre anche di Raffaela Maria, 7 anni, e Gabrio Tullio, 4, nati dall’unione con la Pellegrinelli, 31 anni, del suo essere genitore, dice: “Come papà cerco di essere sempre molto presente, di insegnare l'educazione, le basi per il rispetto del prossimo”.

