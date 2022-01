Eros Ramazzotti commenta la rottura tra l'ex Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: 'Le ho suggerito di...'

Eros Ramazzotti commenta la rottura tra l’ex moglie Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Il cantante 58enne sulle pagine di Oggi rivela: “Le sono vicino, le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”.

Nessun ritorno di fiamma tra i due, come sussurrato da alcuni. Eros smentisce un ricongiungimento con la svizzera 45enne cui cui ha avuto Aurora, 25 anni. “Le indiscrezioni circolate in rete circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà - spiega Ramazzotti - So che con queste mie dichiarazioni deluderò le aspettative della stampa rosa ma tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale e né una ritrovata passione”.

Eros però rimane molto legato alla showgirl che ha conosciuto nel 1995 e sposato nel 1998 (i due si sono separati nel 2002 e hanno divorziato nel 2009): “Rispetto e sincera amicizia che nulla hanno a che vedere con gli ultimi eventi e le scelte che riguardano la sua vita privata”. Con il passare degli anni i due hanno ricucito le ferite che li riguardavano. “Nel tempo ho compreso che maturità significa anche essere capaci di coltivare un nuovo tipo di affetto e di complicità con le persone che hai amato e con cui hai condiviso una importantissima fetta della tua vita”, sottolinea l’artista.

Eros aggiunge: “Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in una amicizia sincera e solidale”.

Ramazzotti desidera essere una presenza importante nella vita della bionda: “Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”. Lui però è single: “Gli unici amori della mia vita sono i miei figli e il mio lavoro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2022.