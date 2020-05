Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli starebbero vivendo insieme durante la quarantena. I due, che si erano sposati nel 2014, lo scorso anno si sono detti addio. Adesso c’è chi parla di un ritorno di fiamma. La convivenza forzata per il bene dei figli che hanno insieme, ovvero Rafaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 5, avrebbe riacceso la passione. O almeno così hanno spifferato alcune fonti ai magazine di cronaca rosa. Senza essere, almeno per il momento, contraddetti da smentite ufficiali. Eppure altri insider assicurano che la situazione è temporanea e oltre alla volontà di non far stare nessuno dei due lontano dai propri bambini, non c’è nessuna reunion. Insomma sì, starebbero anche vivendo insieme, ma l’amore non è tornato.

Se prima del lockdown Marica, 32 anni, era quasi ufficialmente fidanzata con Charley Vezza (con cui è stata avvistata più volte dai fotografi e anche sui social), figlio di un’imprenditrice meneghina, Eros dopo l’addio alla madre dei suoi figli, ufficializzato nell’estate del 2019, non è mai stato paparazzato con nessun’altra donna. Anche se negli ultimi tempi si erano fatte sempre più insistenti le voci su una possibile liaison con Roberta Morise, showgirl e conduttrice Rai, attualmente in forza a ‘I Fatti Vostri’. Pettegolezzi che però hanno dato fastidio al cantante romano, che è voluto intervenire pubblicamente sulla faccenda.

“In un momento storico per l’umanità, mi ritrovo ancora a smentire una presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise, ndr), con la quale c’è soltanto una sana amicizia e rispetto artistico”, ha fatto sapere il 56enne. Parole che non sono piaciute alla Morise. Quest’ultima ha infatti replicato sempre a mezzo stampa: “Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

Scritto da: la Redazione il 4/5/2020.