Eros Ramazzotti ci prova con Miss Italia 2019? Carolina Stramare, neo eletta come la più bella del Paese, svela a Leggo lo scambio di messaggi con il cantante 55enne. La 27enne è una sua grande fan. L’ex di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, quando è stata eletta, si è subito complimentato con lei sul suo profilo social privato ma la cosa non è di certo finita lì…

“Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo”, spiega Miss Italia 2019 Carolina Stramare. La mora con gli occhi di ghiaccio gli ha risposto: “Gli ho detto che ho persino una frase di ‘Mamarà’ tatuata sulla caviglia destra: ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’. Era la preferita di mamma”. Eros Ramazzotti ne è stato alquanto compiaciuto.

“Non ci posso credere, mi ha detto, era contentissimo, mi ha invitato ad un suo concerto”, rivela ancora Carolina, rendendo così noto a tutti lo scambio di messaggi tra di lei ed Eros Ramazzotti, ora single dopo l’addio con Marica.

Carolina Stramare non ha inteso il messaggio del cantante come una richiesta di appuntamento. Anche perché è innamorata del suo ragazzo: “ Nooo, sono fidanzata. Lo adoro come cantante, ma sarebbe un po’ troppo maturo per me”.

La faccenda si è chiusa lì, ma le confessioni di Carolina creano un po’ di marasma e scatenano i pettegolezzi sul web: in molti hanno notato la somiglianza della nuova Miss Italia con la Pellegrinelli. I più maligni pensano che Eros abbia provato ad approfondire, peccato che lei, seppure grande ammiratrice, gli abbia regalato un bel due di picche.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/9/2019.