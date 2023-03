Il cantante 59enne, in occasione del compleanno della donna, è uscito allo scoperto

Non è straniera, ma italianissima: una famosa modella curvy

Eros Ramazzotti è innamorato, lo aveva detto chiaramente nelle sue ultime interviste. In occasione del compleanno della donna che gli ha fatto battere nuovamente il cuore, il 59enne ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto e ha pubblicato una foto in cui bacia la fidanzata. “Auguri amore mio”, ha scritto, ma senza ‘taggarla’ nel post condiviso nelle IG Storie. Così è immediatamente partita la caccia a Lady X, che ora avrebbe un nome e cognome.

Eros Ramazzotti, ecco chi sarebbe la nuova fidanzata più giovane di lui di 18 anni: Giulia Accardi

La nuova fidanzata di Eros Ramazzotti non sarebbe straniera, come inizialmente ipotizzato, ma italianissima: Giulia Accardi, 31 anni appena compiuti, 18 anni più giovane del 59enne. I due erano già stati pizzicati insieme dai paparazzi in atteggiamenti complici: adesso, però, parrebbe tutto alla luce del sole.

Giulia, originaria di Marsala, in Sicilia, è una famosa modella curvy, tra le più richieste. Sensuale e bellissima, nel 2021 ha pubblicato un libro dal titolo “Il potere dell’imperfezione", dove si racconta e rivela le difficoltà incontrate, anche a causa dei disturbi alimentari di cui ha sofferto, e in cui invita tutti a reagire alle avversità.

Eletta Miss Italia Curvy, la Accardi, che vive a Milano, è stata pure vittima di bodyshaming, ma è riuscita a reagire. Ora, influencer e attivista, è in prima linea nella diffusione di messaggi di bodypositivity. Seguita da moltissime persone, usa la sua esperienza per regalare consigli per il raggiungimento del benessere mentale e fisico. Lo fa affinché tutti stiano bene con se stessi e gli altri.

Influencer e attivista, ha sofferto di disturbi alimentari ed è stata vittima di bodyshaming: Giulia ora è una paladina della bodypositivity

Giulia ha imparato sulla sua pelle a non non dare credito a chi attacca senza alcuno scrupolo e pietà. Ora per lei, oltre alla stabilità emotiva, sarebbe arrivata anche quella sentimentale, grazie a Eros.