Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli. Il cantante 55enne e la modella 31enne, legati dal 2009, marito e moglie dal 2014, circa una settimana fa hanno annunciato di aver chiuso la loro relazione sentimentale. Da allora sono iniziate a circolare tantissime ipotesi sui motivi che hanno spinto i due, che insieme hanno anche i piccoli Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, a dirsi addio.

Così Eros è voluto intervenire mandando un video messaggio ai suoi fan tramite social. “Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che tra noi non è successo assolutamente quello che pensate (sembra fare riferimento ai rumour su un presunto tradimento da parte proprio di Marica, ndr). E’ una situazione che si trascinava da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”, ha fatto sapere nella clip postata sul suo profilo Instagram.

“Tutto quello che ho letto non è la realtà, Marica è una bravissima mamma. Una donna fantastica, non è un’arrampicatrice, come qualcuno ha insinuato”, ha poi aggiunto con le lacrime agli occhi. “Ascoltate la mia musica se volete, ma lasciate stare il resto, sono pettegolezzi di basso livello”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 13/7/2019.